20 франков 1898 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1898 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1898 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC400,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1898
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1898 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 2887 проданному на аукционе SINCONA AG за 16909 CHF. Торги состоялись 20 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1898 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
551 $
Цена в валюте аукциона 440 CHF
Швейцария 20 франков 1898 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1898 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1898 года "Вренели" с буквами B составляет 530 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 684,97 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1898 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1898 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1898 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1898 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

