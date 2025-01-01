flag
ШвейцарияПериод:1850-2022 1850-2022

Монеты Швейцарии 1898 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1898 B Вренели
Средняя цена530 $
Продажи
091
Категория
Год
Поиск