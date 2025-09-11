100 франков 1925 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес32,2581 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC5,000
Описание
- СтранаШвейцария
- ПериодКонфедерация
- Номинал100 франков
- Год1925
- Монетный дворБерн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 100 франков 1925 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 31303 проданному на аукционе Heritage Auctions за 90000 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 100 франков 1925 года B "Вренели"?
По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 100 франков 1925 года "Вренели" с буквами B составляет 13000 USD для регулярного чекана и 13000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 29,0323 гр чистого золота, поэтому ниже 3426,32 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 100 франков 1925 года "Вренели" с буквами B?
Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 100 франков 1925 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 100 франков 1925 года "Вренели" со знаком B?
Для продажи 100 франков 1925 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.