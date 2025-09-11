flag
ШвейцарияПериод:1850-2022 1850-2022

100 франков 1925 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 100 франков 1925 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 100 франков 1925 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес32,2581 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC5,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал100 франков
  • Год1925
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 100 франков 1925 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 31303 проданному на аукционе Heritage Auctions за 90000 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 100 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Nihon - 15 июня 2025
ПродавецNihon
Дата15 июня 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
23594 $
Цена в валюте аукциона 3400000 JPY
Швейцария 100 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Numismatica Ars Classica - 10 июня 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica
Дата10 июня 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
19427 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Швейцария 100 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
ПродавецAurora Numismatica
Дата18 марта 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
ПродавецBeaussant Lefèvre
Дата18 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 100 франков 1925 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 100 франков 1925 года "Вренели" с буквами B составляет 13000 USD для регулярного чекана и 13000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 29,0323 гр чистого золота, поэтому ниже 3426,32 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 100 франков 1925 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 100 франков 1925 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 100 франков 1925 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 100 франков 1925 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

