ШвейцарияПериод:1850-2022 1850-2022

Золотые монеты 100 франков Конфедерации - Швейцария

100 франков 1925

Вренели
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1925B5,0001295
