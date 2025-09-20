10 франков 1922 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC1,020,000
Описание
- СтранаШвейцария
- ПериодКонфедерация
- Номинал10 франков
- Год1922
- Монетный дворБерн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 10 франков 1922 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 2275 проданному на аукционе SINCONA AG за 11625 CHF. Торги состоялись 14 мая 2024.
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 10 франков 1922 года B "Вренели"?
По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 10 франков 1922 года "Вренели" с буквами B составляет 250 USD для регулярного чекана и 290 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 2,9032 гр чистого золота, поэтому ниже 342,49 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1922 года "Вренели" с буквами B?
Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 10 франков 1922 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 10 франков 1922 года "Вренели" со знаком B?
Для продажи 10 франков 1922 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.