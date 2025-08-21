Дукат 1824 года (Штольберг-Вернигероде, Генрих XII)

Сколько стоит золотая монета Генриха XII дукат 1824 года? По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты дукат 1824 года составляет 2600 USD для регулярного чекана и 3100 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,4411 гр чистого золота, поэтому ниже 374,36 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1824 года? Информация о текущей стоимости Штольберг-Вернигеродской монеты дукат 1824 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.