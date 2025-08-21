flag
Штольберг-ВернигеродеПериод:1818-1824 1818-1824

Дукат 1824 года (Штольберг-Вернигероде, Генрих XII)

Аверс монеты - Дукат 1824 года - цена золотой монеты - Штольберг-Вернигероде, Генрих XIIРеверс монеты - Дукат 1824 года - цена золотой монеты - Штольберг-Вернигероде, Генрих XII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртРубчатый

Описание

  • СтранаШтольберг-Вернигероде
  • ПериодГенрих XII
  • НоминалДукат
  • Год1824
  • ПравительГенрих XII (Граф Штольберг-Вернигероде)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2600 USD
Средняя цена (PROOF):3100 USD
График аукционных продаж Дукат 1824 года - цена золотой монеты - Штольберг-Вернигероде, Генрих XII
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Штольберг-Вернигеродской монеты дукат 1824 года. Это золотая монета периода Генриха XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1363 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 4200 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Busso Peus - 26 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
2789 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Künker - 29 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата29 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
1897 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Heritage - 25 сентября 2023
ПродавецHeritage
Дата25 сентября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Auction World - 17 июля 2022
ПродавецAuction World
Дата17 июля 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьMS63 PL PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Tauler & Fau - 3 ноября 2021
ПродавецTauler & Fau
Дата3 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Möller - 8 июня 2021
ПродавецMöller
Дата8 июня 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Gorny & Mosch - 20 апреля 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата20 апреля 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Tauler & Fau - 9 марта 2021
ПродавецTauler & Fau
Дата9 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе SINCONA - 9 июня 2020
ПродавецSINCONA
Дата9 июня 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Auction World - 20 апреля 2020
ПродавецAuction World
Дата20 апреля 2020
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2019
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2019
СохранностьMS63
Цена
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Katz - 2 ноября 2019
ПродавецKatz
Дата2 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Aurea - 1 декабря 2018
ПродавецAurea
Дата1 декабря 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Künker - 21 июня 2018
ПродавецKünker
Дата21 июня 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе GINZA - 18 ноября 2017
ПродавецGINZA
Дата18 ноября 2017
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Grün - 15 ноября 2017
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Künker - 29 сентября 2017
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе HIRSCH - 21 сентября 2017
ПродавецHIRSCH
Дата21 сентября 2017
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1824 на аукционе Westfälische - 13 сентября 2017
ПродавецWestfälische
Дата13 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Генриха XII дукат 1824 года?

По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты дукат 1824 года составляет 2600 USD для регулярного чекана и 3100 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,4411 гр чистого золота, поэтому ниже 374,36 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1824 года?

Информация о текущей стоимости Штольберг-Вернигеродской монеты дукат 1824 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету дукат 1824 года?

Для продажи дукат 1824 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
