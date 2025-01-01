flag
Штольберг-ВернигеродеПериод:1818-1824 1818-1824

Каталог монет Генриха XII (1824-1824)

Всего добавлено монет: 1

Период чеканки Генриха XII
Каталог монетГенрих XII1824-1824
coinЗолото
Год монеты

Монеты Генриха XII с ценами и описанием

ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Coin photoCoin photo
Stolberg-Wernigerode, Heinrich XII
Ducat 1824
Gold$2,600$3,100043
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Штольберг-ВернигеродеВсе Штольберг-Вернигеродские монетыШтольберг-Вернигеродские золотые монетыНумизматические аукционы