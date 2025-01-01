Каталог
Штольберг-Вернигероде
Период:
1818-1824
1818-1824
Кристиан Фредерик
1818-1818
Генрих XII
1824-1824
Главная
Каталог
Цена монет Штольберг-Вернигероде
Генрих XII
Каталог монет Генриха XII (1824-1824)
Всего добавлено монет: 1
Каталог монет
Генрих XII
1824-1824
Золото
Дукат
Год монеты
1824
Монеты Генриха XII с ценами и описанием
Фото
Описание
Металл
Ср. цена
UNC
Ср. цена
PROOF
Продажи
Stolberg-Wernigerode, Heinrich XII
Ducat 1824
Gold
$2,600
$3,100
0
