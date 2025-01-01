flag
Штольберг-ВернигеродеПериод:1818-1824 1818-1824

Золотые монеты Дукат Генриха XII - Штольберг-Вернигероде

type-coin
type-coin

Дукат 1824

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1824043
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Штольберг-ВернигеродеКаталог монет Генриха XIIВсе Штольберг-Вернигеродские монетыШтольберг-Вернигеродские монеты номиналом ДукатНумизматические аукционы