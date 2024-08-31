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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1763 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1763 M JP
Средняя цена 190 $
Продажи
0 24

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1763 M JP
Средняя цена 80 $
Продажи
0 15

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 мараведи 1763 PA
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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