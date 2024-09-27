Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1763 года M JP (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1763
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1763 года со знаком M JP. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1482 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 400 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2021.
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Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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