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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Золотые монеты 20 песет Жозефа Бонапарта - Испания

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20 песет 1812-1814

Год Знак Описание Продажи Продажи
1812 1 2431813 0 1161814 0 36
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