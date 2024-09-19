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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 песет 1813 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 20 песет 1813 года - цена золотой монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 20 песет 1813 года - цена золотой монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 20 песет
  • Год 1813
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1813 года. Это золотая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 996 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 5500 CHF. Торги состоялись 29 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3738 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Испания 20 песет 1813 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1725 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Испания 20 песет 1813 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 20 песет 1813 на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 20 песет 1813 на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Heritage - December 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
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Испания 20 песет 1813 на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
Испания 20 песет 1813 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1813 на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песет 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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