Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 песет 1813 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 20 песет
- Год 1813
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1813 года. Это золотая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 996 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 5500 CHF. Торги состоялись 29 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 1 марта 2023
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Дата 25 ноября 2022
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Дата 15 ноября 2022
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Дата 16 марта 2022
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Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Дата 23 декабря 2021
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Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
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Дата 21 октября 2021
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Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
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Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
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Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
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