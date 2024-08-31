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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 песет 1814 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 20 песет 1814 года - цена золотой монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 20 песет 1814 года - цена золотой монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 20 песет
  • Год 1814
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1814 года. Это золотая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1440 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7400 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (1)
Испания 20 песет 1814 на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3832 $
Цена в валюте аукциона 3550 EUR
Испания 20 песет 1814 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2588 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Испания 20 песет 1814 на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Испания 20 песет 1814 на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 20 песет 1814 на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1814 на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песет 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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