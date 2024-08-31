Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 песет 1814 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 20 песет
- Год 1814
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1814 года. Это золотая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1440 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7400 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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