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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 2 куарто Фердинанда VII - Испания

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2 куарто 1813-1814

Каталония
Год Знак Описание Продажи Продажи
1813 0 451814 0 8
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