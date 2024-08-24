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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 куарто 1814 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 куарто 1814 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 куарто 1814 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 куарто
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 куарто 1814 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 560 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (5)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 2 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 2 куарто 1814 "Каталония" на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Испания 2 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - October 25, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - November 26, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность F
Цена
Испания 2 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 куарто 1814 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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