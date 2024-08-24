Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 куарто 1814 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 куарто
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 куарто 1814 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 560 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.
Сохранность
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- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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