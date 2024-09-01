Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 куарто 1813 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 куарто
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 куарто 1813 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
Сохранность
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- Tauler & Fau (4)
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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