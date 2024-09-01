Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 куарто 1813 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 куарто 1813 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 куарто 1813 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 куарто
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 куарто 1813 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (19)
  • Bid & Grow Auctions (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (5)
  • CoinsNB (3)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Numis.be (1)
  • Rauch (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Silicua Coins - April 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 куарто 1813 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1813 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 2 куарто Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск