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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 1 1/2 куарто Фердинанда VII - Испания

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1 1/2 куарто 1811-1813

Каталония
Год Знак Описание Продажи Продажи
1811 0 451813 0 7
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