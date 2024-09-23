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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 1/2 куарто 1813 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 1/2 куарто 1813 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 1/2 куарто 1813 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 1/2 куарто
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 1/2 куарто 1813 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 76 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Cayón (2)
Испания 1 1/2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 76 EUR
Испания 1 1/2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность F
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1 1/2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1813 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 26, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 октября 2011
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 1/2 куарто 1813 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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