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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 1/2 куарто 1811 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 1/2 куарто 1811 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 1/2 куарто 1811 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 1/2 куарто
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 1/2 куарто 1811 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (27)
  • Cayón (5)
  • CoinsNB (1)
  • ibercoin (3)
  • Katz (1)
  • Rauch (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Silicua Coins - April 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность F
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность F
Цена
Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 1/2 куарто 1811 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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