Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 1/2 куарто 1811 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 1/2 куарто
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 1/2 куарто 1811 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
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Дата 13 апреля 2024
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Дата 15 ноября 2023
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Дата 17 октября 2023
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Дата 5 июля 2023
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Дата 15 марта 2023
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Дата 1 февраля 2023
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Дата 13 сентября 2022
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Дата 29 апреля 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 16 марта 2022
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Дата 24 февраля 2022
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Дата 17 декабря 2021
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Где продать?
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