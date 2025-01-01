flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Монеты ЮАР 1960 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 фунт 1960
Средняя цена440 $
Продажи
016
Аверс
Реверс
1/2 фунта 1960
Средняя цена230 $
Продажи
017
