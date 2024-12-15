flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт 1960 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1 фунт 1960 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1 фунт 1960 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC3,111
  • Тираж PROOF1,950

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1 фунт
  • Год1960
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:440 USD
Средняя цена (PROOF):530 USD
График аукционных продаж 1 фунт 1960 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт 1960 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 22269 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 15 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 марта 2025
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 1000 AUD
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе Coin Cabinet - 29 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 января 2025
СохранностьPF66 NGC
Цена
747 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьPF67 NGC
Цена
******
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе St James’s - 19 октября 2023
ПродавецSt James's
ПродавецSt James’s
Дата19 октября 2023
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе Heritage - 24 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2022
СохранностьPF66 PCGS
Цена
******
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе Stack's - 24 февраля 2022
ПродавецStack's
ПродавецStack's
Дата24 февраля 2022
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе Stephen Album - 23 января 2022
ПродавецStephen Album
Дата23 января 2022
СохранностьUNC
Цена
******
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе Rhenumis - 28 мая 2021
ПродавецRhenumis
Дата28 мая 2021
СохранностьAU
Цена
******
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе Schulman - 20 октября 2020
ПродавецSchulman
Дата20 октября 2020
СохранностьНет оценки
Цена
******
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе Heritage - 27 декабря 2018
ПродавецHeritage
ПродавецHeritage
Дата27 декабря 2018
СохранностьPF63 NGC
Цена
******
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе Auction World - 15 июля 2018
ПродавецAuction World
Дата15 июля 2018
СохранностьPF66 PCGS
Цена
******
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе Baldwin's of St. James's - 9 февраля 2016
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата9 февраля 2016
СохранностьPROOF
Цена
******
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе Teutoburger - 10 сентября 2015
ПродавецTeutoburger
Дата10 сентября 2015
СохранностьUNC
Цена
******
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2015
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2015
СохранностьUNC
Цена
******
ЮАР 1 фунт 1960 на аукционе Heritage - 25 октября 2012
ПродавецHeritage
ПродавецHeritage
Дата25 октября 2012
СохранностьUNC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1 фунт 1960 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт 1960 года составляет 440 USD для регулярного чекана и 530 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт 1960 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт 1960 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт 1960 года?

Для продажи 1 фунт 1960 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

