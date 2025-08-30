flag
1/2 фунта 1960 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1/2 фунта 1960 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1/2 фунта 1960 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,944 гр
  • Чистого золота (0,1163 oz) 3,6166 гр
  • Диаметр19,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,002
  • Тираж PROOF1,950

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1/2 фунта
  • Год1960
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:230 USD
Средняя цена (PROOF):250 USD
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта 1960 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 22267 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 15 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF67 NGC
Цена
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF67 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1960 на аукционе Coin Cabinet - 29 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 января 2025
СохранностьPF66 NGC
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 275 GBP
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьPF67 NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
ПродавецKatz
Дата15 мая 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецStephen Album
Дата23 января 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецFrühwald
Дата2 июля 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецSchulman
Дата20 октября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата28 октября 2018
СохранностьPF67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата21 декабря 2017
СохранностьPF67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецTeutoburger
Дата3 декабря 2016
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецBolaffi
Дата19 декабря 2015
СохранностьНет оценки
Цена
ПродавецTeutoburger
Дата5 декабря 2015
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата14 апреля 2015
СохранностьPF65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата18 октября 2012
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHess Divo
Дата26 октября 2011
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецKünker
Дата11 марта 2005
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1/2 фунта 1960 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта 1960 года составляет 230 USD для регулярного чекана и 250 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6166 гр чистого золота, поэтому ниже 408,92 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта 1960 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта 1960 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта 1960 года?

Для продажи 1/2 фунта 1960 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

