1/2 фунта 1960 года (ЮАР, Елизавета II)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,944 гр
- Чистого золота (0,1163 oz) 3,6166 гр
- Диаметр19,5 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC3,002
- Тираж PROOF1,950
Описание
- СтранаЮАР
- ПериодЕлизавета II
- Номинал1/2 фунта
- Год1960
- ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
- Монетный дворПретория
- НазначениеИнвестиционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта 1960 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 22267 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 15 декабря 2024.
Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1/2 фунта 1960 года?
По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта 1960 года составляет 230 USD для регулярного чекана и 250 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6166 гр чистого золота, поэтому ниже 408,92 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта 1960 года?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта 1960 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 фунта 1960 года?
Для продажи 1/2 фунта 1960 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.