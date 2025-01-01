flag
Монеты ЮАР 1955 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 фунт 1955
Средняя цена400 $
Продажи
114
Аверс
Реверс
1/2 фунта 1955
Средняя цена500 $
Продажи
113
