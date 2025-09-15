flag
1/2 фунта 1955 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1/2 фунта 1955 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1/2 фунта 1955 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,944 гр
  • Чистого золота (0,1163 oz) 3,6166 гр
  • Диаметр19,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж PROOF900

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1/2 фунта
  • Год1955
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:500 USD
Средняя цена (PROOF):240 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта 1955 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта 1955 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1147 проданному на аукционе London Coins LTD за 400 GBP. Торги состоялись 31 мая 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 фунта 1955 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF68 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1955 на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
ЮАР 1/2 фунта 1955 на аукционе Stack's - 27 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата27 февраля 2025
СохранностьPF66 NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
ЮАР 1/2 фунта 1955 на аукционе Nihon - 15 декабря 2024
ПродавецNihon
Дата15 декабря 2024
СохранностьPF64 PCGS
Цена

ЮАР 1/2 фунта 1955 на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьPF66 NGC
Цена

ЮАР 1/2 фунта 1955 на аукционе Heritage - 3 июня 2021
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2021
СохранностьPF64 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1955 на аукционе V. GADOURY - 16 ноября 2018
ПродавецV. GADOURY
Дата16 ноября 2018
СохранностьPF65 PCGS
Цена

ЮАР 1/2 фунта 1955 на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ПродавецHeritage
Дата14 апреля 2015
СохранностьPF66 NGC
Цена

ЮАР 1/2 фунта 1955 на аукционе Heritage - 31 октября 2013
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2013
СохранностьPF64 PCGS
Цена

ЮАР 1/2 фунта 1955 на аукционе Hess Divo - 26 октября 2011
ПродавецHess Divo
Дата26 октября 2011
СохранностьUNC
Цена

ЮАР 1/2 фунта 1955 на аукционе Heritage - 31 мая 2009
ПродавецHeritage
Дата31 мая 2009
СохранностьPF65 ICG
Цена

Где купить?
ЮАР 1/2 фунта 1955 на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2025
СохранностьPF61 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1/2 фунта 1955 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта 1955 года составляет 500 USD для регулярного чекана и 240 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6166 гр чистого золота, поэтому ниже 408,92 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта 1955 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта 1955 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта 1955 года?

Для продажи 1/2 фунта 1955 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

