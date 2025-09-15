flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт 1955 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1 фунт 1955 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1 фунт 1955 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: Emporium Hamburg

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж PROOF900

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1 фунт
  • Год1955
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:400 USD
Средняя цена (PROOF):480 USD
График аукционных продаж 1 фунт 1955 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт 1955 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1153 проданному на аукционе London Coins LTD за 700 GBP. Торги состоялись 31 мая 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF65 NGC
Цена
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF65 NGC
Цена
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
942 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьPF67 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Stack's - 3 марта 2023
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Stack's - 3 марта 2023
ПродавецStack's
Дата3 марта 2023
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 24 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2022
СохранностьPF65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 29 ноября 2018
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 29 ноября 2018
ПродавецHeritage
Дата29 ноября 2018
СохранностьPF65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 28 октября 2018
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 28 октября 2018
ПродавецHeritage
Дата28 октября 2018
СохранностьPF67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Goldberg - 16 сентября 2015
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Goldberg - 16 сентября 2015
ПродавецGoldberg
Дата16 сентября 2015
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 25 июня 2015
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 25 июня 2015
ПродавецHeritage
Дата25 июня 2015
СохранностьPF65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 25 июня 2015
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 25 июня 2015
ПродавецHeritage
Дата25 июня 2015
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Reinhard Fischer - 17 ноября 2012
ПродавецReinhard Fischer
Дата17 ноября 2012
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ЮАР 1 фунт 1955 на аукционе Heritage - 15 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2025
СохранностьPF63 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1 фунт 1955 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт 1955 года составляет 400 USD для регулярного чекана и 480 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт 1955 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт 1955 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт 1955 года?

Для продажи 1 фунт 1955 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

