flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Монеты ЮАР 1954 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 фунт 1954
Средняя цена500 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
1/2 фунта 1954
Средняя цена420 $
Продажи
011
Категория
Год
Поиск