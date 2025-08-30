1 фунт 1954 года (ЮАР, Елизавета II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртРубчатый
- Тираж PROOF1,225
Описание
- СтранаЮАР
- ПериодЕлизавета II
- Номинал1 фунт
- Год1954
- ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
- Монетный дворПретория
- НазначениеИнвестиционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт 1954 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 21193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 10 февраля 2025.
Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1 фунт 1954 года?
По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт 1954 года составляет 500 USD для регулярного чекана и 740 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт 1954 года?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт 1954 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 фунт 1954 года?
Для продажи 1 фунт 1954 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.