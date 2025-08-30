1 фунт 1954 года (ЮАР, Елизавета II)

flag
Аверс монеты - 1 фунт 1954 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1 фунт 1954 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж PROOF1,225

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1 фунт
  • Год1954
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:500 USD
Средняя цена (PROOF):740 USD
График аукционных продаж 1 фунт 1954 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт 1954 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 21193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 10 февраля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
942 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьPF66 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьPF66 NGC
Цена
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе SINCONA - 27 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата27 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе Heritage - 24 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2022
СохранностьPF64 PCGS
Цена
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьPROOF
Цена
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе Heritage - 4 июля 2019
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе Heritage - 4 июля 2019
ПродавецHeritage
Дата4 июля 2019
СохранностьPF64 NGC
Цена
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьPROOF
Цена
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 мая 2015
СохранностьPF66 NGC
Цена
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ПродавецHeritage
Дата14 апреля 2015
СохранностьPF64 NGC
Цена
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
ПродавецHeritage
Дата10 сентября 2014
СохранностьPF65 NGC
Цена
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе Heritage - 30 января 2014
ЮАР 1 фунт 1954 на аукционе Heritage - 30 января 2014
ПродавецHeritage
Дата30 января 2014
СохранностьPROOF
Цена
Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1 фунт 1954 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт 1954 года составляет 500 USD для регулярного чекана и 740 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт 1954 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт 1954 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт 1954 года?

Для продажи 1 фунт 1954 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

