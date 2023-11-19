flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1/2 фунта 1954 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1/2 фунта 1954 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1/2 фунта 1954 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,944 гр
  • Чистого золота (0,1163 oz) 3,6166 гр
  • Диаметр19,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж PROOF1,225

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1/2 фунта
  • Год1954
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:420 USD
Средняя цена (PROOF):280 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта 1954 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта 1954 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 25244 проданному на аукционе Heritage Auctions за 690 USD. Торги состоялись 19 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 фунта 1954 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF66 NGC
Цена
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF66 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1954 на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
ЮАР 1/2 фунта 1954 на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьPF66 NGC
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 690 USD
ЮАР 1/2 фунта 1954 на аукционе SINCONA - 27 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата27 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1954 на аукционе Heritage - 7 октября 2021
ПродавецHeritage
Дата7 октября 2021
СохранностьPF66 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1954 на аукционе Auction World - 20 апреля 2020
ПродавецAuction World
Дата20 апреля 2020
СохранностьPF64 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1954 на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ПродавецHeritage
Дата14 апреля 2015
СохранностьPF62 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1954 на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ПродавецHeritage
Дата14 апреля 2015
СохранностьPF66 PCGS
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1954 на аукционе Hess Divo - 26 октября 2011
ПродавецHess Divo
Дата26 октября 2011
СохранностьUNC
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1954 на аукционе Stack's - 19 августа 2009
ПродавецStack's
Дата19 августа 2009
СохранностьPF61 NGC
Цена

Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1/2 фунта 1954 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта 1954 года составляет 420 USD для регулярного чекана и 280 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6166 гр чистого золота, поэтому ниже 408,92 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта 1954 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта 1954 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта 1954 года?

Для продажи 1/2 фунта 1954 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
