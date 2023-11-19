1/2 фунта 1954 года (ЮАР, Елизавета II)

Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1/2 фунта 1954 года? По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта 1954 года составляет 420 USD для регулярного чекана и 280 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6166 гр чистого золота, поэтому ниже 408,92 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта 1954 года? Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта 1954 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.