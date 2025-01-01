flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Монеты ЮАР 1953 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 фунт 1953
Средняя цена460 $
Продажи
032
Аверс
Реверс
1/2 фунта 1953
Средняя цена270 $
Продажи
029
