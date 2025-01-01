Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
ЮАР
Период:
1852-2020
1852-2020
Трансвааль
1852-1902
Георг V
1910-1936
Георг VI
1936-1952
Елизавета II
1952-2020
Главная
Каталог
ЮАР
1953
Монеты ЮАР 1953 года
Выберите категорию
Все
Все
Золото
Золотые монеты
1 фунт 1953
Средняя цена
460 $
Продажи
0
32
1/2 фунта 1953
Средняя цена
270 $
Продажи
0
29
Категория
Год
Поиск