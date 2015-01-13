flag
1/2 фунта 1953 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1/2 фунта 1953 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1/2 фунта 1953 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,944 гр
  • Чистого золота (0,1163 oz) 3,6166 гр
  • Диаметр19,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж PROOF4,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1/2 фунта
  • Год1953
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:270 USD
Средняя цена (PROOF):300 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта 1953 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II
Цены на аукционах (29)

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта 1953 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 36652 проданному на аукционе Heritage Auctions за 940 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
458 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Auction World - 16 апреля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 апреля 2023
СохранностьPF65 NGC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 40000 JPY
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Heritage - 26 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата26 марта 2023
СохранностьPF66 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Frühwald - 2 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата2 июля 2021
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Heritage - 22 апреля 2021
ПродавецHeritage
Дата22 апреля 2021
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Heritage - 7 января 2021
ПродавецHeritage
Дата7 января 2021
СохранностьPF65 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Heritage - 3 сентября 2020
ПродавецHeritage
Дата3 сентября 2020
СохранностьPF67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Heritage - 20 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата20 февраля 2020
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Gorny & Mosch - 18 октября 2019
ПродавецGorny & Mosch
Дата18 октября 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Auction World - 21 апреля 2019
ПродавецAuction World
Дата21 апреля 2019
СохранностьPF63 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе GINZA - 10 февраля 2019
ПродавецGINZA
Дата10 февраля 2019
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Heritage - 29 ноября 2018
ПродавецHeritage
Дата29 ноября 2018
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Heritage - 8 ноября 2018
ПродавецHeritage
Дата8 ноября 2018
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2018
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Auction World - 15 июля 2018
ПродавецAuction World
Дата15 июля 2018
СохранностьPF63 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Heritage - 28 июня 2018
ПродавецHeritage
Дата28 июня 2018
СохранностьPF66 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Teutoburger - 24 февраля 2018
ПродавецTeutoburger
Дата24 февраля 2018
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе WAG - 12 февраля 2017
ПродавецWAG
Дата12 февраля 2017
СохранностьPF65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Heritage - 13 октября 2016
ПродавецHeritage
Дата13 октября 2016
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Heritage - 21 июля 2016
ПродавецHeritage
Дата21 июля 2016
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1/2 фунта 1953 на аукционе Künker - 17 марта 2016
ПродавецKünker
Дата17 марта 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1/2 фунта 1953 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта 1953 года составляет 270 USD для регулярного чекана и 300 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6166 гр чистого золота, поэтому ниже 408,92 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта 1953 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта 1953 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта 1953 года?

Для продажи 1/2 фунта 1953 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
