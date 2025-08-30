1 фунт 1953 года (ЮАР, Елизавета II)

Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1 фунт 1953 года? По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт 1953 года составляет 460 USD для регулярного чекана и 580 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт 1953 года? Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт 1953 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.