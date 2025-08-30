flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1 фунт 1953 года (ЮАР, Елизавета II)

Аверс монеты - 1 фунт 1953 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета IIРеверс монеты - 1 фунт 1953 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж PROOF4,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодЕлизавета II
  • Номинал1 фунт
  • Год1953
  • ПравительЕлизавета II (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:460 USD
Средняя цена (PROOF):580 USD
График аукционных продаж 1 фунт 1953 года - цена золотой монеты - ЮАР, Елизавета II
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт 1953 года. Это золотая монета периода Елизаветы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3771 проданному на аукционе Auction World за 260000 JPY. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Soler y Llach - 10 мая 2024
ПродавецSoler y Llach
Дата10 мая 2024
СохранностьPROOF
Цена
485 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Auction World - 16 апреля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 апреля 2023
СохранностьPF68 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Auction World - 16 апреля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 апреля 2023
СохранностьPF65 CAMEO NGC
Цена
598 $
Цена в валюте аукциона 80000 JPY
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Heritage - 16 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата16 февраля 2023
СохранностьPF65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Nomisma Aste - 23 октября 2022
ПродавецNomisma Aste
Дата23 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Heritage - 20 октября 2022
ПродавецHeritage
Дата20 октября 2022
СохранностьPF65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе St James’s - 21 сентября 2022
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе St James’s - 21 сентября 2022
ПродавецSt James’s
Дата21 сентября 2022
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Heritage - 24 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2022
СохранностьPF65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Frühwald - 2 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата2 июля 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Auction World - 17 января 2021
ПродавецAuction World
Дата17 января 2021
СохранностьPF64 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Heritage - 7 января 2021
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Heritage - 7 января 2021
ПродавецHeritage
Дата7 января 2021
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Heritage - 3 сентября 2020
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Heritage - 3 сентября 2020
ПродавецHeritage
Дата3 сентября 2020
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Auction World - 20 апреля 2020
ПродавецAuction World
Дата20 апреля 2020
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Heritage - 23 января 2020
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Heritage - 23 января 2020
ПродавецHeritage
Дата23 января 2020
СохранностьPF64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Gorny & Mosch - 18 октября 2019
ПродавецGorny & Mosch
Дата18 октября 2019
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе GINZA - 10 февраля 2019
ПродавецGINZA
Дата10 февраля 2019
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Stack's - 16 января 2019
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Stack's - 16 января 2019
ПродавецStack's
Дата16 января 2019
СохранностьPF67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Heritage - 3 января 2019
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Heritage - 3 января 2019
ПродавецHeritage
Дата3 января 2019
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Heritage - 8 ноября 2018
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Heritage - 8 ноября 2018
ПродавецHeritage
Дата8 ноября 2018
СохранностьPF65 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Stack's - 17 октября 2018
ЮАР 1 фунт 1953 на аукционе Stack's - 17 октября 2018
ПродавецStack's
Дата17 октября 2018
СохранностьPF65 ANACS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы II 1 фунт 1953 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт 1953 года составляет 460 USD для регулярного чекана и 580 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт 1953 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт 1953 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт 1953 года?

Для продажи 1 фунт 1953 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ЮАРКаталог монет Елизаветы IIМонеты ЮАР 1953 годаВсе ЮАР монетыЮАР золотые монетыЮАР монеты номиналом 1 фунтНумизматические аукционы