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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

Монеты Шварцбург-Зондерсгаузена 1851 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1851 A
Средняя цена75 $
Продажи
015
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1851 A
Средняя цена50 $
Продажи
012
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