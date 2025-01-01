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Шварцбург-Зондерсгаузен
Период:
1841-1870
1841-1870
Гюнтер Фридрих Карл II
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1851
Монеты Шварцбург-Зондерсгаузена 1851 года
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Серебро
Серебряные монеты
1 серебряный грош 1851 A
Средняя цена
75 $
Продажи
0
15
1/2 серебряных гроша 1851 A
Средняя цена
50 $
Продажи
0
12
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