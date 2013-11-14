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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

1 серебряный грош 1851 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1851 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 1 серебряный грош 1851 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC584,481

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1851
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1 серебряный грош 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 3376 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 1 декабря 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата1 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 150 CZK
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Aurea - 6 апреля 2023
ПродавецAurea
Дата6 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе WAG - 10 января 2021
ПродавецWAG
Дата10 января 2021
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе WAG - 9 июня 2019
ПродавецWAG
Дата9 июня 2019
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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