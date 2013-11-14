Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870
1 серебряный грош 1851 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,222)
- Вес2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC584,481
Описание
- СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
- ПериодГюнтер Фридрих Карл II
- Номинал1 серебряный грош
- Год1851
- ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1 серебряный грош 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 3376 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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