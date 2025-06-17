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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

1/2 серебряных гроша 1851 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1851 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1851 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC656,680

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал1/2 серебряных гроша
  • Год1851
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1/2 серебряных гроша 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1890 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе WAG - 2 декабря 2018
ПродавецWAG
Дата2 декабря 2018
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьUNC
Цена
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