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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1863 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1863
Средняя цена210 $
Продажи
044

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1863
Средняя цена9 $
Продажи
011
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