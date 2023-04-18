flag
Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/4 крейцера 1863 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1863 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1/4 крейцера 1863 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,1 - 1,34 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,939,760

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1863
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/4 крейцера 1863 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 370 проданному на аукционе Numismática Leilões за 10 EUR. Торги состоялись 18 апреля 2023.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1863 на аукционе Russiancoin - 25 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата25 января 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1863 на аукционе Russiancoin - 25 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата25 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1863 на аукционе Numismática Leilões - 18 апреля 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата18 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1863 на аукционе Russiancoin - 10 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1863 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 480 RUB
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1863 на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1863 на аукционе Russiancoin - 10 июня 2021
ПродавецRussiancoin
Дата10 июня 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1863 на аукционе Russiancoin - 15 октября 2020
ПродавецRussiancoin
Дата15 октября 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1863 на аукционе Russiancoin - 30 апреля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата30 апреля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1863 на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1863 на аукционе Russiancoin - 16 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата16 мая 2019
СохранностьНет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шварцбург-РудольштадтКаталог монет Фридриха ГюнтераМонеты Шварцбург-Рудольштадт 1863 годаВсе Шварцбург-Рудольштадтские монетыШварцбург-Рудольштадтские медные монетыШварцбург-Рудольштадтские монеты номиналом 1/4 крейцераНумизматические аукционы