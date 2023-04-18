Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1/4 крейцера 1863 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,1 - 1,34 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,939,760
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1/4 крейцера
- Год1863
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/4 крейцера 1863 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 370 проданному на аукционе Numismática Leilões за 10 EUR. Торги состоялись 18 апреля 2023.
Сохранность
Где продать?
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