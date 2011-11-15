Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
Талер 1863 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC11,000
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- НоминалТалер
- Год1863
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1959 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 июня 2025
СохранностьVF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
123
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