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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Талер 1863 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC11,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • НоминалТалер
  • Год1863
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1959 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 10 июня 2025
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 июня 2025
СохранностьVF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Gärtner - 3 июня 2025
ПродавецGärtner
Дата3 июня 2025
СохранностьXF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьMS63
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Rare Coins - 23 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата23 декабря 2023
СохранностьMS63
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Gorny & Mosch - 7 ноября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Numimarket - 26 сентября 2023
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Numimarket - 26 сентября 2023
ПродавецNumimarket
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Rare Coins - 1 июля 2023
ПродавецRare Coins
Дата1 июля 2023
СохранностьMS63
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Rauch - 6 марта 2022
ПродавецRauch
Дата6 марта 2022
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Negrini - 14 ноября 2021
ПродавецNegrini
Дата14 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе HIRSCH - 12 февраля 2021
ПродавецHIRSCH
Дата12 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
******
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе V. GADOURY - 29 ноября 2020
ПродавецV. GADOURY
Дата29 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Busso Peus - 17 июня 2020
ПродавецBusso Peus
Дата17 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Gärtner - 7 февраля 2020
ПродавецGärtner
Дата7 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Rauch - 23 июня 2018
ПродавецRauch
Дата23 июня 2018
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе BAC - 5 июня 2018
ПродавецBAC
Дата5 июня 2018
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1863 на аукционе Busso Peus - 13 января 2018
ПродавецBusso Peus
Дата13 января 2018
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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