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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1825 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1825
Средняя цена90 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1825
Средняя цена70 $
Продажи
07
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