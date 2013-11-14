Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
3 пфеннига 1825 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,71 - 5,77 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал3 пфеннига
- Год1825
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 3 пфеннига 1825 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 3357 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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