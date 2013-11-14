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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

3 пфеннига 1825 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1825 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 3 пфеннига 1825 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,71 - 5,77 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1825
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 3 пфеннига 1825 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 3357 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 3 пфеннига 1825 на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
Шварцбург-Рудольштадт 3 пфеннига 1825 на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
ПродавецWójcicki
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Шварцбург-Рудольштадт 3 пфеннига 1825 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Шварцбург-Рудольштадт 3 пфеннига 1825 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьVF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Шварцбург-Рудольштадт 3 пфеннига 1825 на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 3 пфеннига 1825 на аукционе Möller - 3 июня 2019
ПродавецMöller
Дата3 июня 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 3 пфеннига 1825 на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 пфеннига 1825 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 пфеннига 1825 на аукционе WAG - 6 сентября 2015
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 пфеннига 1825 на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 пфеннига 1825 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 пфеннига 1825 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 3 пфеннига 1825 на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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