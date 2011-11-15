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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1 пфенниг 1825 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1825 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1 пфенниг 1825 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,46 - 1,84 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1825
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 пфенниг 1825 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1943 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1 пфенниг 1825 на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
Шварцбург-Рудольштадт 1 пфенниг 1825 на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
ПродавецWójcicki
Дата10 марта 2023
СохранностьXF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Шварцбург-Рудольштадт 1 пфенниг 1825 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Шварцбург-Рудольштадт 1 пфенниг 1825 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1 пфенниг 1825 на аукционе WAG - 6 декабря 2015
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2015
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 пфенниг 1825 на аукционе Teutoburger - 30 ноября 2013
ПродавецTeutoburger
Дата30 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1 пфенниг 1825 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 пфенниг 1825 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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