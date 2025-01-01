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Шварцбург-Рудольштадт
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Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1808 года
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Грош 1808
Средняя цена
140 $
Продажи
0
11
6 пфеннигов 1808
Средняя цена
190 $
Продажи
0
10
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