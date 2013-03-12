Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
Грош 1808 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,300)
- Вес1,61 - 2,04 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- НоминалГрош
- Год1808
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Грош 1808 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 5046 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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