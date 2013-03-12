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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Грош 1808 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - Грош 1808 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - Грош 1808 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,300)
  • Вес1,61 - 2,04 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • НоминалГрош
  • Год1808
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Грош 1808 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 5046 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1808 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1808 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1808 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1808 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Грош 1808 на аукционе Solidus Numismatik - 13 октября 2020
ПродавецSolidus Numismatik
Дата13 октября 2020
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1808 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Грош 1808 на аукционе Höhn - 25 августа 2019
ПродавецHöhn
Дата25 августа 2019
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Грош 1808 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Грош 1808 на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Грош 1808 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Грош 1808 на аукционе Künker - 13 марта 2013
ПродавецKünker
Дата13 марта 2013
СохранностьXF
Цена
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