flag
Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

6 пфеннигов 1808 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1808 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 6 пфеннигов 1808 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес1 - 1,22 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал6 пфеннигов
  • Год1808
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 6 пфеннигов 1808 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2068 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 420 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1808 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 315 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1808 на аукционе Möller - 16 ноября 2023
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1808 на аукционе Grün - 11 мая 2022
ПродавецGrün
Дата11 мая 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1808 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1808 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1808 на аукционе Pruvost - 30 мая 2021
ПродавецPruvost
Дата30 мая 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1808 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1808 на аукционе WAG - 8 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1808 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 6 пфеннигов 1808 на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шварцбург-РудольштадтКаталог монет Фридриха ГюнтераМонеты Шварцбург-Рудольштадт 1808 годаВсе Шварцбург-Рудольштадтские монетыШварцбург-Рудольштадтские серебряные монетыШварцбург-Рудольштадтские монеты номиналом 6 пфенниговНумизматические аукционы