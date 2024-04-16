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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1 крейцер 1865 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1 крейцер 1865 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1 крейцер 1865 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,86 - 5,12 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC129,120

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1 крейцер
  • Год1865
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 крейцер 1865 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 3005 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 50 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1865 на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьAU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1865 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1865 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1865 на аукционе WAG - 13 марта 2016
ПродавецWAG
Дата13 марта 2016
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1865 на аукционе Höhn - 20 апреля 2013
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2013
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1865 на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
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