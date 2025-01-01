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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1865 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1865
Средняя цена35 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1865
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Продажи
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