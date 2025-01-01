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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1850 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA
Средняя цена50 $
Продажи
141
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA
Средняя цена60 $
Продажи
124
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