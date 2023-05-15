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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 года TA (Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительство)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 года TA - цена монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительствоРеверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 года TA - цена монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительство

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес9,3 - 9,8 гр
  • Диаметр27,1 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC202,578

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодПереходное правительство
  • НоминалСехслинг (6 пфеннигов)
  • Год1850
  • ПравительФредерик VII (Король Дании, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 года со знаком TA. Это медная монета периода Переходного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 2635 проданному на аукционе SINCONA AG за 150 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
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Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе Rio de la Plata - 13 июня 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата13 июня 2025
СохранностьXF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
ПродавецWójcicki
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
ПродавецWójcicki
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе BAC - 18 февраля 2025
ПродавецBAC
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе WAG - 15 декабря 2024
ПродавецWAG
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе BAC - 1 октября 2024
ПродавецBAC
Дата1 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе BAC - 2 апреля 2024
ПродавецBAC
Дата2 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 ноября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе BAC - 14 ноября 2023
ПродавецBAC
Дата14 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе BAC - 6 июня 2023
ПродавецBAC
Дата6 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе SINCONA - 17 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата17 мая 2023
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе Katz - 14 мая 2023
ПродавецKatz
Дата14 мая 2023
СохранностьAU
Цена
******
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Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2023
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе VL Nummus - 15 января 2023
ПродавецVL Nummus
Дата15 января 2023
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе Numismatica Ferrarese - 13 ноября 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата13 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
******
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Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе Katz - 30 октября 2022
ПродавецKatz
Дата30 октября 2022
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе Numismatica Ferrarese - 3 апреля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата3 апреля 2022
СохранностьAU
Цена
Где купить?
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 TA на аукционе BAC - 25 июня 2025
ПродавецBAC
Дата25 июня 2025
СохранностьXF
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Где продать?

Для продажи Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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