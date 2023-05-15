Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 года TA (Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительство)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес9,3 - 9,8 гр
- Диаметр27,1 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC202,578
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодПереходное правительство
- НоминалСехслинг (6 пфеннигов)
- Год1850
- ПравительФредерик VII (Король Дании, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1850 года со знаком TA. Это медная монета периода Переходного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 2635 проданному на аукционе SINCONA AG за 150 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сервис
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата13 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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12
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