Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 года TA (Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительство)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,7 - 4,9 гр
- Диаметр22,64 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC202,892
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодПереходное правительство
- НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
- Год1850
- ПравительФредерик VII (Король Дании, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 года со знаком TA. Это медная монета периода Переходного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 4313 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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