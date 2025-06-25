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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 года TA (Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительство)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 года TA - цена монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительствоРеверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 года TA - цена монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительство

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,7 - 4,9 гр
  • Диаметр22,64 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC202,892

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодПереходное правительство
  • НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
  • Год1850
  • ПравительФредерик VII (Король Дании, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 года со знаком TA. Это медная монета периода Переходного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 4313 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе BAC - 18 февраля 2025
ПродавецBAC
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе Russiancoin - 6 февраля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата6 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе BAC - 1 октября 2024
ПродавецBAC
Дата1 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе Katz - 25 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата25 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
ПродавецPesek Auctions
Дата15 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе Gorny & Mosch - 8 ноября 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата8 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе BAC - 2 марта 2022
ПродавецBAC
Дата2 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе Russiancoin - 9 декабря 2021
ПродавецRussiancoin
Дата9 декабря 2021
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе Russiancoin - 9 декабря 2021
ПродавецRussiancoin
Дата9 декабря 2021
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе BAC - 8 сентября 2021
ПродавецBAC
Дата8 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе Alexander - 29 августа 2021
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе Alexander - 29 августа 2021
ПродавецAlexander
Дата29 августа 2021
СохранностьXF45
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе BAC - 17 марта 2021
ПродавецBAC
Дата17 марта 2021
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе BAC - 8 сентября 2020
ПродавецBAC
Дата8 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе BAC - 27 февраля 2020
ПродавецBAC
Дата27 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе BAC - 4 июня 2019
ПродавецBAC
Дата4 июня 2019
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Где купить?
Шлезвиг-Гольштейн Дрейлинг (3 пфеннига) 1850 TA на аукционе BAC - 25 июня 2025
ПродавецBAC
Дата25 июня 2025
СохранностьVF
К аукциону

Где продать?

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