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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1847 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
30 шиллингов 1847 VS
Средняя цена120 $
Продажи
032
Аверс
Реверс
30 шиллингов 1847 FF
Средняя цена330 $
Продажи
04
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