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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

30 шиллингов 1847 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 30 шиллингов 1847 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 30 шиллингов 1847 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Bruun Rasmussen

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес14,447 гр
  • Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,150,935

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал30 шиллингов
  • Год1847
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворКопенгаген
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (32)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1847 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 5113 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 2300 DKK. Торги состоялись 20 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе BAC - 2 апреля 2024
ПродавецBAC
Дата2 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 10 декабря 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата10 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 460 DKK
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе BAC - 14 ноября 2023
ПродавецBAC
Дата14 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе BAC - 6 июня 2023
ПродавецBAC
Дата6 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе VL Nummus - 15 января 2023
ПродавецVL Nummus
Дата15 января 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе Wójcicki - 2 декабря 2022
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе Wójcicki - 2 декабря 2022
ПродавецWójcicki
Дата2 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе WAG - 10 апреля 2022
ПродавецWAG
Дата10 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе Emporium Hamburg - 11 ноября 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата29 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 20 декабря 2020
ПродавецBruun Rasmussen
Дата20 декабря 2020
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе Soler y Llach - 21 мая 2020
ПродавецSoler y Llach
Дата21 мая 2020
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе HERVERA - 11 июля 2019
ПродавецHERVERA
Дата11 июля 2019
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе Soler y Llach - 11 июля 2019
ПродавецSoler y Llach
Дата11 июля 2019
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 марта 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе WAG - 3 июля 2016
ПродавецWAG
Дата3 июля 2016
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе Aureo & Calicó - 27 апреля 2016
ПродавецAureo & Calicó
Дата27 апреля 2016
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе London Coins - 6 марта 2016
ПродавецLondon Coins
Дата6 марта 2016
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе Heritage Eur - 28 ноября 2015
ПродавецHeritage Eur
Дата28 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе WAG - 13 июля 2014
ПродавецWAG
Дата13 июля 2014
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 VS на аукционе WAG - 2 февраля 2014
ПродавецWAG
Дата2 февраля 2014
СохранностьVF
Цена
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