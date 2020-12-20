Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
30 шиллингов 1847 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Фотография: Bruun Rasmussen
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес14,447 гр
- Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,150,935
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал30 шиллингов
- Год1847
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворКопенгаген
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (32)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1847 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 5113 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 2300 DKK. Торги состоялись 20 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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